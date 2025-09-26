Сотрудники НИКИ детства посетили научно-образовательную конференцию в Казахстане

С 25 по 26 сентября в городе Туркестан (Республика Казахстан) прошла II международная научно-образовательная конференция, посвященная инновационным технологиям в перинатологии, педиатрии, детской хирургии и защите материнства и детства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

ГБУЗ Московской области «Научно-исследовательский клинический институт детства министерства здравоохранения Московской области» (НИКИ детства) выступил не просто участником, а одним из ключевых организаторов конференции.

Представители НИКИ детства вошли в состав организационного комитета, обеспечив методическую и научную поддержку подготовки и проведения форума. Конференция проходила совместно с Казахстанско-Российским медицинским университетом, Международной академией педиатрии и детской хирургии и Консорциумом «5П Детская медицина».

Гибридный формат мероприятия (офлайн и онлайн) позволил объединить более 300 специалистов из Казахстана, России, США, Узбекистана, Китая и Беларуси. Конференция стала важной площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем и выработки единых подходов к диагностике и лечению детских заболеваний.

В работе приняли участие ведущие эксперты в области детского здравоохранения, в том числе представители НИКИ детства, которые сыграли центральную роль в научной программе. Среди них — директор института, д. м. н., профессор Нисо Одинаева, выступившая с докладом о национальных проектах и их реализации в детской медицине. Все специалисты участвовали в пленарных сессиях, в том числе в дискуссии на тему биологической безопасности, и представили результаты исследований и практик, реализуемых в рамках деятельности института.

«Такие международные мероприятия позволяют специалистам из разных стран знакомиться с лучшими медицинскими практиками, оптимальными решениями в области диагностики и лечения заболеваний, чтобы каждый из нас мог применять достижения науки и передовой опыт экспертов», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Программа конференции охватывала широкий спектр вопросов: от ранней диагностики редких заболеваний и микробиоты у детей до инноваций в детской хирургии, организации медицинской помощи и реабилитации. Особое внимание было уделено междисциплинарному подходу, развитию центров раннего вмешательства и внедрению персонализированной медицины.

Участники отметили высокий уровень организации и научной насыщенности форума. Организаторы подчеркнули важность международного сотрудничества в повышении качества детской медицинской помощи и заявили о планах продолжения регулярного проведения таких встреч на постоянной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.