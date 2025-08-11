Сотни онкобольных москвичей получили помощь в кардиоонкологическом центре

Первый в Москве кардиоонкологический центр запустили в прошлом году на базе городской клинической больницы имени С. С. Юдина. Здесь помогают онкобольным, у которых есть проблемы с сердцем. За время существования центра врачи провели более 900 мультидисциплинарных консилиумов и выработали индивидуальные программы терапии для сотни пациентов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столица развивает новый формат лечения онкопациентов, при этом учитывает особенности организма каждого из них. Кардиоонкологический центр открыли год назад. Ракова подчеркнула, что противоопухолевая терапия может оказать серьезное влияние на сердце, поэтому важно просчитать все риски и правильно составить программу лечения пациента с учетом сопутствующих заболеваний.

«Благодаря слаженной работе специалистов разных профилей, онкологов, кардиологов и терапевтов, в центре онкопациентам с кардиологическими осложнениями обеспечивают комплексное специализированное лечение, своевременную диагностику и формируют индивидуальный план терапии. Так, с октября 2024 по июль 2025 года врачи провели более 900 мультидисциплинарных консилиумов, более 1500 первичных и более 2500 повторных консультаций. Таким образом сотни онкопациентов получили персонализированную и наиболее безопасную помощь», — рассказала Ракова.

Как пациенты попадают в кардиоонкологический центр

В учреждении помогают тем, у кого онкологические заболевания осложнены проблемами с сердцем или существует риск их развития на фоне противоопухолевой терапии. Эти риски анализируют врачи поликлиник. После проведения диагностических процедур они принимают решение о направлении пациента в центр, где для него формируют наиболее безопасную тактику лечения.

Решение принимают совместно специалисты разных профилей в ходе мультидисциплинарных консилиумов. Они постоянно изучают характер и частоту сердечно-сосудистых осложнений при применении разных препаратов.

Образование для врачей и новый стандарт онкологической помощи

В московском кадровом центре для онкологов, кардиологов и терапевтов разрабатывают специальные программы обучения по ведению больных раком с заболеваниями сердца и сосудов. Основной упор сделан на подбор самых безопасных схем лечения.

Новый стандарт помощи больным разработали в 2019 году. С момента его внедрения в Москве создали новую структуру онкологической помощи и организовали пять якорных стационаров. Все ресурсы профильных больниц сосредоточены в одном месте. В каждый стационар входят центры амбулаторной онкологической помощи, патоморфологическая лаборатория, круглосуточный стационар.

На одной площадке организован полный цикл диагностики и лечения — от постановки диагноза до получения квалифицированной терапии и диспансерного наблюдения. К лечению теперь приступают быстрее, а время постановки диагноза значительно сокращается.