Сон, питание и образ жизни: как сохранить здоровье головного мозга

Для сохранения здоровья мозга эксперты советуют соблюдать несколько несложных правил: заботиться о правильном питании, регулярном сне и активном образе жизни, а также регулярно консультироваться с врачами, сообщает ИА «Время Н» .

Для нервной системы в рацион стоит включить продукты, богатые жирными кислотами — лосось или грецкие орехи, антиоксидантами — ягоды и овощи, а также витамином B12 — мясо и молочные продукты.

Еще один важный момент — это регулярная физическая активность: она позволит насытить мозг кислородом и улучшить кровообращение, стимулирует выработку эндорфинов, снижает риск депрессии и деменции. Специалисты рекомендуют несколько раз в неделю заниматься бегом, плаванием или танцами, выбирать занятия для координации мелкой моторики — йогу или игру на музыкальных инструментах.

Огромное значение имеет сон. Человек должен спать не менее 7-8 часов в сутки. Это позволит восстановиться и обработать информацию. Для хорошего сна стоит создать комфортные условия — тишину, прохладу и темноту.