Сомнолог перечислила 10 причин, почему по утрам может болеть голова

Бывают случаи, когда человек ложится спать, а после пробуждения чувствует головную боль. Далеко не всегда причиной такого недомогания является короткий сон или неудобная поза. Сомнолог Дарья Лебедева перечислила сразу 10 причин, которые могут вызывать головную боль по утрам, сообщает «Секрет фирмы» .

Одной из самых популярных причин утренней головной боли может быть апноэ — кратковременная остановка дыхания во время сна.

«Чаще всего их связывают с громким храпом, но еще одна вероятная причина — гипоксия. Пациенты жалуются на пульсацию в затылке, тяжесть и помутнение в глазах. Постепенно в течение дня эти симптомы проходят», — рассказала Лебедева.

Вторая причина, по которой человек может чувствовать головную боль, это недосып. Чтобы хорошо себя чувствовать, взрослому человеку следует спать по 7-8 часов. Третьей причиной головной боли по утрам может быть нарушение циркадных ритмов, это когда не совпадают биологические ритмы человека со сменой дня и ночи.

Также по утрам голова может болеть из-за пересыпания. Слишком длинный сон тоже плохо влияет на здоровье. Неудобная поза во время сна может вызвать головную боль.

По словам сомнолога, чувствовать головную боль по утрам могут также те россияне, которые сильно сжимают челюсти во сне, испытывают обезвоживание, страдают от гипертонии, резко отказываются от кофе или, наоборот, пьют его слишком много. В отдельных случаях головную боль по утрам могут вызывать лекарственные препараты.

Чтобы утром хорошо себя чувствовать, сомнолог рекомендовала соблюдать режим сна: ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, добавить в свое расписание физическую нагрузку, в течение дня пить достаточное количество воды, а также спать в темном и прохладном помещении. На качество сна также влияет матрас и подушка.