Сомнительный метод: врач рассказала об особенностях лечебного голодания

Гастроэнтеролог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» София Кардашова заявила, что лечебное голодание, вопреки утверждениям сторонников, не способно почистить организм от шлаков, оно может быть опасно и врачи применяют его в довольно редких случаях, сообщает «Вечерняя Москва».

«Одно из немногих показаний к краткосрочному голоданию — это острое состояние панкреатита, когда воспаление поджелудочной железы требует временной „передышки“ для органа. Однако даже в этом случае голод длится не более трех дней», — сказала доктор.

По ее словам, большую опасность этот метод несет, когда человек голодает долго и страдает от нарушения обмена веществ. В некоторых случаях голодание может серьезно ослабить иммунитет, вызвать нарушения работы сердца, печени или почек.

Иногда лечебное голодание даже провоцирует психологические заболевания — расстройства пищевого поведения, то есть анорексию или булимию.