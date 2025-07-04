Соблюдать гигиену и укреплять иммунитет: как защититься от инфекций при поцелуе

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Врач Филева: надо укреплять иммунитет для снижения риска заражения при поцелуях

Чтобы снизить риски заражения через поцелуи, нужно не только соблюдать гигиену, но и укреплять иммунитет, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Чтобы снизить риск заражения при поцелуях, нужно укреплять общий и местный иммунитет. Во-первых, важно хорошо питаться: сбалансированный рацион с достаточным количеством витаминов C, D, цинка и селена поможет организму оставаться в тонусе», — сказала Филева.

Она добавила, что омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, орехах и молочных продуктах, также могут снижать активность воспалительных процессов и улучшать самочувствие.

«Во-вторых, важно поддерживать здоровье слизистой рта. Регулярная гигиена, использование ополаскивателей с антисептиками и увлажнение губ помогают предотвратить появление микротрещин и ран, через которые могут проникать патогены», — отметила врач.

Филева также порекомендовала заботиться об эмоциональном здоровье и режиме сна.

«Стоит избегать стрессов, которые подавляют иммунитет, вовремя отдыхать и спать достаточное количество часов — недостаток сна резко снижает сопротивляемость организма к инфекциям», — резюмировала специалист.

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. Данный праздник придумали в Великобритании. По некоторым данным, инициатором дня стал стоматолог. Врач решил, что если люди станут чаще целоваться, то и за гигиеной полости рта начнут следить тщательнее, и к дантистам будут охотнее ходить.

Во многих городах в честь данного дня проходят конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки.