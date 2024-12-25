Снимать перед сном: маммолог дала рекомендации по ношению бюстгальтера

Онколог-маммолог Федеральной сети клиник экспертной онкологии Марина Шорина заявила, что лифчик обязательно нужно снимать перед сном и перед покупкой бюстгальтера обращать внимание не только на чашечку, но и на обхват грудной клетки, а также высоту до плеча, сообщает Общественная Служба Новостей.

«На вопрос о том, сколько часов в день можно носить без вреда для здоровья, я отвечаю так: если бюстгальтер подобран правильно, если он не мешает, никуда не давит, не трет, не тянет, то можно носить его весь день», — отметила Шорина.

По ее словам, лучше всего покупать белье в специализированных магазинах, особенно, если подобрать нужно на большой размер. Сотрудники снимут необходимые мерки и точно определят объемы.

При этом неправильно подобранное белье может вызвать проблемы: например, темный бюстгальтер приводит к застою лимфы, особенно, если фасон позволит высоко поднимать грудь.