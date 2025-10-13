Смотрят порно и мало двигаются: у молодых русских парней не стоит член

Мужчины 25–30 лет в России россияне все чаще стали сталкиваться с эректильной дисфункцией и низким либидо. Как считают врачи, в этом виноваты порно и сидячий образ жизни, сообщает Baza .

Сейчас молодежь сталкивается с проблемами, которые десятилетиями считались недугом людей старшего возраста. Врач-практик Виталий Казиханыч отметил, что это происходит из-за порнозависимости. При этом порно как инструмент сексуальной разрядки, если нет партнера — норма. Но когда это выходит из-под контроля, то у человека начинаются проблемы, формируется синдром порнографически индуцированной эректильной дисфункции (PIED).

В этом случае мозг привыкает к сильным всплескам дофамина при просмотре секс-видео, и реальная жизнь его не впечатляет, а тестостерон у пациента перестает вырабатываться в нужном количестве при взаимодействии с реальным партнером. Кроме того, тестостерон «страдает» и от отсутствия спорта, из-за этого адреналин бьет по сердечно-сосудистой системе организма, вызывая в нем хроническую усталость и гормональный дисбаланс.

Врачи рекомендуют решать проблему медики так: устроить «порно-детокс» на 90 дней. Также они советуют зависимым пойти в терапию, побольше двигаться, вернуть в жизнь тактильные ощущения и честно признаться партнеру, в чем причина холодности в отношениях.

