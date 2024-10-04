В Руанде вновь зафиксирована вспышка вируса Марбурга, или геморрагической лихорадки, что вызывает опасения у Всемирной организации здравоохранения. Ситуацию прокомментировал врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, сообщает «Вечерняя Москва».

Часто люди заражаются вирусом Марбурга через тропические фрукты, так как переносчиками являются фруктоядные летучие мыши.

«Если человек съест такой плод, он заразится… Смертность от этого вируса среди людей крайне высокая — 50 процентов. То есть половина заразившихся людей умирает», — сказал врач.

Специалисты даже не исключают вероятность новой пандемии.

Среди характерных признаков заражения вирусом Марбурга — воспаление всех органов, рвота и диарея, температура и резкая слабость, энцефалит и похожая на корь сыпь на теле, кровотечения из глаз. Последнее встречается в основном на крайних стадиях заболевания.