Смертельный стресс: как кортизол влияет на риск инфаркта?

Постоянное нервное напряжение и несбалансированное питание по-разному, но одинаково губительно влияют на сосуды и повышают риск инфаркта, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Оба фактора губительно воздействуют на сердечно-сосудистую систему. Однократный острый стресс однозначно опаснее однократного нарушения диеты. Но если говорить о длительном воздействии, то трудно сказать, что опаснее: и систематическое неправильное питание, и хронический стресс наносят сосудам вред», — сказала Уланкина.

Она пояснила, что, когда человек испытывает постоянное нервное напряжение, вырабатывается гормон стресса кортизол, который вызывает спазм сосудов и повышает артериальное давление. Сердечный ритм ускоряется, заставляя миокард работать на износ.

«Но самое опасное — стресс провоцирует хроническое воспаление сосудистых стенок. У людей с длительным высоким уровнем стресса риск инфаркта увеличивается независимо от качества питания. Несбалансированная еда способствует развитию атеросклероза, при котором на стенках сосудов постепенно откладываются холестериновые бляшки. Острый стресс же на фоне атеросклероза может вызвать резкое повышение давления, изменение сердечного ритма и даже разрыв сосуда», — предупредила врач.

Уланкина подчеркнула, что главный рецепт здоровья сердца — это контроль рациона и по возможности избегание стрессов, а также умение справляться с негативом и тревожностью.

«Разным людям помогают разные методы, наиболее популярны дыхательные практики, медитации, йога, плавание. А укрепить сосуды помогает физическая активность, только не поднятие тяжестей в спортзале, а кардиотренировки, то есть повторяемые действия, которые увеличивают частоту сердечных сокращений, — бег, езда на велосипеде, гребля, прыжки через скакалку, даже танцы», — заключила специалист.

11 августа отмечается Международный день здорового сердца. Эта дата посвящена тому, чтобы привлечь внимание к сердечно-сосудистым заболеваниям, которые являются одной из основных причин смертности.