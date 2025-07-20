Случаев лихорадки чикунгунья в России не зарегистрировано

Роспотребнадзор контролирует информацию о вспышке лихорадки чикунгунья, которая произошла в Китае, завозных случаев в Россию не зарегистрировано, сообщает «Интерфакс».

В городе Фошань провинции Гаундун на юге КНР наблюдается рост количества случаев заражения этой лихорадкой.

Для обеспечения безопасности в пунктах пропуска на границе с РФ работает автоматизированная информсистема «Периметр». С помощью нее можно выявить граждан с признаками инфекционных заболеваний.

Лихорадка чикунгунья — это вирусная инфекция. Она передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном ими являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Основные симптомы данного заболевания: повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. Кроме того, в большинстве случаев лихорадка не приводит к опасным для жизни осложнениям, но она опасна для пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.