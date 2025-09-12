Скорая помощь в Москве приезжает на вызов в течение 20 минут

В столице скорая помощь в 100% случаев выполняет норматив прибытия на вызов. Штат бригад укомплектован почти полностью, сообщил заместитель главврача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Петр Давыдов.

«Что касается нормативов, есть нормативное регулирование приезда скорой в течение 20 минут. У нас он выполняется в 100% случаев выезда на экстренный случай. Мы его перевыполняем», — сказал Давыдов.

Он добавил, что в столице штат бригад скорой медицинской помощи укомплектован почти полностью.

Ранее заведующий анестезиологическим отделением АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Смирнов в разговоре с РИАМО рассказал, что первая медицинская помощь часто становится решающим фактором между жизнью и смертью человека, которому она потребовалась. По словам врача, владеть базовыми знаниями первой помощи полезно любому человеку независимо от возраста и профессии. Это позволяет избежать осложнений, уменьшить тяжесть последствий травмы и сохранить жизнь пострадавшему.