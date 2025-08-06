Научный руководитель Российского научного центра радиологии и хирургических технологий, академик Дмитрий Гранов заявил, что в онкологическом центре в поселке Песочный Ленинградской области работают с пациентами со всех регионов страны: врачи проводят уникальные операции с высокотехнологичным вмешательством, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«В целом я могу даже с радостью констатировать выравнивание уровня оказания помощи как в муниципальных, так и в федеральных учреждениях. Но, наверное, для федеральных учреждений чуть-чуть проще лишний раз вернуться к обсуждению пациента, к лечению, у нас нет такого жесткого потока», — сказал врач.

По его словам, сегодня центр активно переходит на использование цифровых технологий: диагностика на более чем высоком уровне и максимально доступна, но врачи должны искать баланс между живым общением и применением компьютерных технологий.

Российский научный центр радиологии и хирургических технологий Минздрава РФ им. академика Анатолия Гранова заложил основы рентгенологии и радиологии в стране, разработал фундаментальные основы клинических методов лучевой терапии.