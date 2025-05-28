Синоптик Тишковец предупредил москвичей об опасном индексе ультрафиолета

28 и 29 мая в Москве индекс ультрафиолетового излучения будет колебаться от 5 до 6 единиц. Это высокий уровень, который представляет опасность для здоровья человека, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале .

«Максимум солнечного ультрафиолета — 60% суточной дозы — наблюдается с 10 до 16 часов», — добавил синоптик.

Он также напомнил, что ультрафиолет полезен для человека в небольших дозах. Он помогает вырабатываться витамину D, меланину, серотонину. Но чрезмерное излучение может привести к ожогам кожи и глаз, развитию рака кожи и меланомы.

Уровень излучения зависит от географической широты. Также влияют метеоусловия, сезон и время суток. Тишковец напомнил, что ультрафиолет особенно опасен для детей.

Ранее синоптик сообщил, что впервые за 67 лет в Москве побит температурный рекорд в ночное время. В российскую столицу пришли субтропические ночи.