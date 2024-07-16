Синяки и «звездочки»: врач рассказала, как распознать заболевания печени

Врач Хабибулина: синяки на теле могут говорить о болезни печени

Гастроэнтеролог и терапевт Лилия Хабибулина рассказала о первых признаках заболеваний печени. Среди них, кроме прочих, синяки на теле и сосудистые «звездочки», сообщает «Вечерняя Москва».

О недугах печени также говорят дискомфорт в верхней части живота, отдающие в плечо или спину боли, тошнота и рвота. Кроме того, больная печень вызывает акне и боли в суставах, проблемы с кишечником и общее недомогание, нарушение менструального цикла у женщин.

Иногда о проблемах с органом говорят пожелтение кожи, склер глаз и другие высыпания на коже. При тяжелых поражениях печени врачи отмечают отеки нижних конечностей и увеличение живота, варикозное расширение вен и трудности с дыханием.

Печень — это жизненно важный орган, который выполняет около 500 разнообразных функций, в первую очередь связанных с очищением. Она также отвечает за выработку желчи и фильтрацию крови, участвует в метаболизме, синтезирует белки и витамины.

При первых проблемах с печенью врач рекомендовала оперативно обращаться к специалисту.