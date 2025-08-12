Сила тревоги: врач рассказал об эффекте ноцебо

Врач-психиатр, судебный эксперт Антон Шестаков заявил, что существует эффект, противоположный плацебо — ноцебо, когда человек заранее тревожится о последствиях каких-либо действий, например, приема лекарства, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

«Представьте: врач говорит пациенту, что таблетка может вызвать тошноту. И вот пациента действительно начинает тошнить, хотя получил обычную витаминку. Это и есть эффект ноцебо — когда негативные ожидания материализуются в реальные симптомы», — объяснил доктор.

Он также привел пару примеров. Одна женщина прочитала в интернете о симптомах страшной болезни и стала так переживать, что действительно их почувствовала, но исследования не показали ничего серьезного. Во втором случае человек услышал по радио передачу о вреде электромагнитных полей для здоровья и стал чувствовать недомогание возле роутера, микроволновки и мобильного телефона.

С другой стороны, эффект ноцебо можно использовать и во благо, если понимать его механизм, уточнил врач. Он работает в терапии зависимостей и даже при лечении тревожного расстройства.