сегодня в 17:32

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с главврачом Ступинской клинической больницы и профильными заместителями провел час здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

За рассматриваемый период с 12 по 18 сентября поступило 49 обращений. Все вопросы проработаны в соответствии с регламентом.

От жителей Ступино поступил запрос на установку лавочек на территории городского морга. Граждане серебряного возраста испытывают трудности при долгом ожидании. Профильному заместителю дано поручение установить необходимые элементы на территории учреждения.

Штат Ступинской клинической больницы увеличился на 4 врача-специалиста. К работе приступили 2 кардиолога, акушер-гинеколог, терапевт- заведующий приемным отделением.

Средний медицинский персонал пополнился 7 специалистами. Всего к работе в учреждении после окончания колледжа приступило 17 молодых специалистов.

На следующий год Ступинская клиническая больница заключила 40 целевых контрактов.

На территории округа продолжаются ремонтные работы на объектах здравоохранения.

«На данный момент проводится капитальный ремонт 3 объектов. Работы идут с разной скоростью. Мебель закуплена на все объекты, приобретено оборудование. Сейчас все находится на складе в Подольске», — рассказала главный врач Ступинской клинической больницы Светлана Чудакова.

Капитальный ремонт Михневской поликлиники выполнен на 48%. На данный момент проводится устройство отмостки, слаботочных систем, входных групп, идут работы по укладке выпусков трубопроводов, перекладке вентканалов и отделочные работы на 3 этаже здания.

Работы в ступинском инфекционном отделении выполнены на 70%. Идут отделочные работы, устройство систем вентиляции.

Малинская взрослая поликлиника готова на 34%. Продолжаются работы по устройству системы отопления, возведение перегородок из ГКЛ, устройство отмостки, входных групп, силовых электрических сетей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.