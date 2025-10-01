Штат поликлиники Богородского округа пополнился молодыми специалистами

сегодня в 19:02

В рядах медиков пополнение: еще трое молодых и высоко квалифицированных специалистов появилось в медучреждениях Богородского округа. Новый участковый терапевт Илья Петров пришел в Обуховскую поликлинику. Также новый участковый терапевт Алина Новикова пришла в Купавинскую больницу. В этом же медицинском учреждении появился новый врач ультразвуковой диагностики Ани Агаджанян, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего с начала этого года в медучреждениях муниципалитета приступили к работе 30 новых врачей.

В округе разработан обширный комплекс мер социальной поддержки, направленный на привлечение квалифицированных специалистов.

Речь идет о предоставлении служебного жилья врачам, привлеченным из других регионов. Также предоставляются земельные участки. Предусмотрена ежемесячная компенсация расходов, связанных с арендой жилья. Впервые трудоустроенным врачам полагается единовременная выплата при трудоустройстве (100 000 р. и 10 000 р. ежемесячно в течение 3-летнего периода).

Более подробную информацию специалисты могут уточнить в отделе по управлению персоналом Ногинской больницы, тел. 8 (496-51) 1-22-92.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.