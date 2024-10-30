сегодня в 13:14

SHOT: у перенесшего инсульт Василия Ливанова может развиться паралич

У 89-летнего актера Василия Ливанова, перенесшего инсульт, ухудшилось состояние. Медики подозревают, что у него может развиться паралич, сообщает SHOT .

Недавно звезда «Шерлока Холмса» обратился за помощью к врачам, пожаловавшись на боли в ногах. Василий Борисович отметил, что одна из конечностей отнялась.

Сейчас актер может передвигаться только с помощью ходунков. Медики пытаются предотвратить паралич.

Кроме того, у Ливанова возникли проблемы с речью. Он с трудом может произносить слова. Врачи назначили ему пройти курс логотерапии.

Также Василию Борисовичу порекомендовали больше отдыхать. Супруга актера сообщила, что он не сдается, сейчас у него все хорошо.

Ранее артист перенес инсульт. Ему удалили тромб. 18 октября стало известно, что состояние Ливанова снова ухудшилось, ему поставили предварительный диагноз — поражение сосудов головного мозга.