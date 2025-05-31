SHOT: россияне массово вставляют фильтры в нос из-за аллергии

Россияне, страдающие от аллергии, стали массово скупать мини-фильтры, которые вставляют себе в нос. Продажи таких товаров выросли в три раза в мае, сообщает SHOT .

С началом весны многие россияне столкнулись с аллергией на пыльцу от цветения деревьев, кустарников. Аллергики обратили свое внимание на специальные фильтры, которые вставляются в нос.

Производители такого товара пообещали спасти россиян от воздействия пыльцы. Цена товара — от 1,5 до 3 тыс. рублей. Такими фильтрами стали пользоваться не только взрослые, но и дети.

Например, родители вставляют малышам фильтры в нос, те идут с ними до детского сада, а там вынимают. Однако аллергологи предупреждают, что товар не прошел серьезных клинических испытаний. Фильтры являются лишь вспомогательным средством, а не лечением. Они могут не только снизить контакт с пыльцой, но и навредить организму.

По словам экспертов, этот товар может вызвать дискомфорт, раздражение слизистой или даже риск вдыхания мелких деталей.

Ранее аллерголог рассказал об опасной косметике. По его словам, к таковой можно отнести товары с содержанием формальдегида и формалин-доноров.