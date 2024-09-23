Шоколад, стресс и недосып: терапевт раскрыла, из-за чего у россиян мигрень

Врач-терапевт Наталья Леонтьева рассказала об основных причинах мигрени и способах ее избежать. По словам медика, помимо наследственности, к сильной головной боли могут привести недостаток сна и стрессы, а также чрезмерное употребление шоколада, красного вина, орехов и кофе, сообщает RuNews24.ru .

У женщин мигрень часто появляется во времени менструации, беременности или менопаузы — в ходе любого колебания гормонов.

«Можно выделить мигрень с аурой и без ауры: в последнем варианте наблюдаются не только головные боли, но и иные нарушения. Чаще всего это кратковременные ухудшения зрения», — сказала Леонтьева.

С мигренью можно бороться обезболивающими средствами и коррекцией образа жизни. Пациентам рекомендуют избегать стрессов и следить за сном и питанием.

Если пациент сталкивается с мигренями, то ему обязательно нужно обсудить эту проблему с врачом, подчеркнула Леонтьева.