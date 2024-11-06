Школьники из Воскресенска узнали о работе скорой помощи

Ребята познакомились с работой диспетчерской службы. Именно отсюда начинается путь каждой бригады скорой помощи. Школьники увидели, как диспетчеры принимают звонки, мгновенно оценивают ситуацию и направляют машины туда, где нужна срочная медицинская помощь.

Савкин показал и рассказал школьникам, как устроен автомобиль скорой помощи, какое оборудование в нем установлено и почему оно так важно. Участников экскурсии впечатлил медицинский чемодан фельдшера с набором инструментов, жизненно необходимых при каждом выезде, и его внушительный вес. Школьники осознали, насколько важна и сложна работа сотрудников скорой помощи. Этот опыт помог многим задуматься о выборе будущей профессии.

В структуре муниципалитета имеется центральная Воскресенская подстанция и три поста: «Красный строитель», «Ашитковский» и «Белоозерский», работает 16 автомобилей скорой помощи, предусмотрено 14 бригад медицинской помощи. Количество вызовов достигает 200 в сутки при среднем до 130.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.