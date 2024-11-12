Сервисы ИИ начали внедрять в регионах для быстрой диагностики пневмонии

Искусственный интеллект (ИИ) с 2020 года активно используется в лучевой диагностике в московских больницах, но теперь такие сервисы начали внедрять и в регионах. О том, как ИИ помогает рентгенологам в диагностике пневмонии, РИАМО рассказала руководитель медицинского направления СберМедИИ Ольга Пучкова.

Впервые ИИ в Москве внедрили в 2020 году. Сервисы помогали врачам обрабатывать медицинские изображения МРТ и КТ, а также рентгенографии, флюорографии и маммографии. С 2024 года в экспериментальном режиме ИИ автономно определяет норму в исследованиях флюорографии и рентгенографии грудной клетки. Технологии помогают сократить время обработки данных, а также подсвечивают для врачей проблемные зоны. В конечном итоге, специалист может быстрее и точнее поставить диагноз, а также подобрать для него качественное лечение.

Сервисы ИИ специально разрабатывались для помощи врачам в период пандемии, но теперь, когда она закончилась, их применяют в обычной работе.

«Рентгенологи вручную высчитывали объем поражения и выдавали заключение о динамике развития болезни. По этим данным оценивалась эффективность лечения и выбиралась тактика лечения, которая могла бы помочь спасти как можно больше жизней. Тогда искусственный интеллект помог оценивать КТ-снимки, определяя наиболее сложных пациентов. Внедрение ИИ-сервиса в региональных клиниках и больницах позволило сократить время получения результатов анализа снимков и снизила колоссальную нагрузку в сложной эпидемиологической ситуации», — рассказала Ольга Пучкова.

Процесс работы алгоритма делится на несколько этапов: сначала идет предварительная подготовка снимков, затем проводится сегментация изображения и автоматически выделяются патологические участки. Далее ИИ распознает объекты, дает количественную оценку выявленных патологических участков и формирует предварительное заключение с описанием исследования. На последнем этапе заключение верифицирует врач-рентгенолог медицинской организации.

Ежегодно 12 ноября в мире отмечается День борьбы с пневмонией. Это инициатива, направленная на повышение осведомленности о важности профилактики, диагностики и лечения пневмонии. В этот день проводятся мероприятия, направленные на обучение населения о симптомах и причинах заболевания, о необходимости своевременного обращения к врачу. Также акцент делается на важности профилактических мер, включая вакцинацию и поддержание иммунитета.

Мероприятия в рамках этого дня могут включать проведение бесплатных обследований, консультаций и акций по распространению информации о заболевании. В этих обследованиях как раз врачам большую помощь оказывают сервисы ИИ. Повышение осведомленности и обучение населения — ключевой момент в предотвращении и успешном лечении пневмонии.