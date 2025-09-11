Серьезное заболевание: как начать бороться с алкоголизмом

Нарколог Чередниченко: алкоголизм — не повод для шуток, а серьезное заболевание

В День трезвости, который в России ежегодно отмечают 11 сентября, врач-нарколог, кандидат медицинских наук, главный доктор клиники «Алкомед» Николай Чередниченко заявил, что алкоголизм — это не постыдное поведение и не повод для шуток, а серьезное заболевание, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Это хроническое прогрессирующее заболевание, которое затрагивает и тело, и психику. Меняется биохимия мозга, возникает физическая и психологическая зависимость. И лечить его нужно как болезнь — комплексно, длительно и с привлечением специалистов», — сказал доктор.

Изначально проводится всесторонняя диагностика больного. Главная задача — оценить функционирование печени, а также состояние сердечно-сосудистой и нервной систем. Терапия детоксикации — это сложный процесс, выходящий за рамки простой капельницы для отрезвления.

Это персонализированный подход к инфузионной терапии, включающий гепатопротекторные средства, ноотропы, витаминные комплексы и препараты, ослабляющие влечение к спиртному. Важно обеспечить деликатное и безопасное очищение организма от токсичных продуктов распада этанола, купируя абстинентный синдром (синдром отмены) и смягчая дискомфортные физические ощущения.