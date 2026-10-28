Санавиация Подмосковья перевезла почти 650 пациентов

Вертолеты санитарной авиации Московской области с начала 2026 года транспортировали почти 650 человек, в том числе 356 детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Санитарная авиация Подмосковья экстренно доставляет в специализированные медучреждения пострадавших в ДТП и других чрезвычайных происшествиях. Вертолеты также перевозят пациентов между больницами, когда им требуется помощь специалистов другого профиля.

«Санитарная авиация играет важную роль в оказании экстренной медицинской помощи, особенно когда счет идет на минуты. Во время полета авиамедицинские бригады обеспечивают постоянное наблюдение за состоянием пациента и контролируют жизненно важные показатели. С начала года вертолеты санавиации Подмосковья транспортировали почти 650 человек, из них 356 детей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В состав авиамедицинских бригад входят врачи — анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры Территориального центра медицины катастроф Московской области.

В регионе работают три вертолета санитарной авиации. Один из них используется для транспортировки детей в Центр Рошаля. Система «Ночной старт» позволяет выполнять вылеты как днем, так и в темное время суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.