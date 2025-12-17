«Самый большой опыт»: в Петербурге представили методику лечения опухолей глаз

На прошедшем 11 и 12 декабря Х Международном съезде офтальмологов в Белоруссии отметили, что именно в Санкт-Петербургском филиале сосредоточен наиболее обширный и результативный мировой опыт в области выявления и терапии данного заболевания. Там же была разработана и успешно апробирована наиболее действенная методика борьбы с этим недугом.

Суть метода заключается в селективной послойной транспупиллярной термотерапии или «прогреве», позволяющем уничтожить новообразование и питающие его сосуды, снижая вероятность дальнейшего развития и повторного возникновения заболевания.

Операцию делают с применением новейшего лазерного оборудования российского производства, на разработку которого потребовалось около 30 лет.

