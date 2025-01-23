Самого крошечного в мире биомедицинского робота создали в Китае

Ученые из Инженерной школы Гонконгского университета науки и технологий (HKUST) успешно испытали биомедицинского робота, размеры которого составляют менее одного миллиметра, сообщает Infox .

Результаты их работы были опубликованы в журнале Nature Communications.

Китайские ученые сообщили о создании самого маленького биомедицинского робота в мире, который на 60% меньше существующих моделей. Его габариты составляют примерно 0,95 миллиметра. Инженеры отметили, что этот миниатюрный робот может собирать данные для диагностики и доставлять лекарства прямо в организм человека.

Робот, напечатанный на 3D-принтере, был протестирован в бронхах легких свиней и показал отличные результаты в ограниченном пространстве, выполняя сложные задачи по доставке медикаментов.

Профессор Шен Яджинг из HKUST отметил, что конструкция робота полая и включает оптоволоконную матрицу для захвата изображений, а его внешняя оболочка покрыта гелем для уменьшения трения.

«Учитывая постоянное развитие технологий, мы уверены, что фиброскопический робот сделает значительный вклад в улучшение здоровья человека в ближайшем будущем», — добавил он.

Благодаря хорошей маневренности и низкому риску инфекций во время хирургических вмешательств, роботы могут применяться в кардиологии. Эксперты намерены продемонстрировать его эффективность в клинических условиях.

Ранее американские исследователи предложили метод целевой доставки лекарств при помощи миниатюрных роботов, реагирующих на химические сигналы организма.