С овощами или гречкой: диетолог рассказала о полезных блюдах с грибами

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что грибы с картошкой — не самая лучшая идея: такое блюдо тяжело воспринимается желудочно-кишечным трактом, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Существуют традиционные и вполне безопасные: гречка с грибами — классика, овощи, различные салаты, шампиньоны в холодных закусках. Бобовые и орехи используют реже, но тоже допустимо», — сказала доктор.

По ее словам, измельченные грибы, например, в виде соусов или добавок, перевариваются лучше и в небольших порциях не вызывают проблем. Однако, в некоторых случаях организм не может справиться с переработкой грибов, и даже после употребления блюд, кажущихся безопасными, люди нуждаются в медицинской помощи.

Сочетание грибов с молочными продуктами, такими как сыр или сливки, а также с большим количеством жира, создает значительную нагрузку на поджелудочную железу, что может вызвать обострение панкреатита. В менее серьезных случаях хитиновый слой грибов может препятствовать усвоению питательных веществ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.