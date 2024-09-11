Руководство МОЦОМДа приняло участие в XVIII Общероссийском семинаре

В Сочи прошел 4-х дневный XVIII Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии». Главный врач и заместитель главного врача по детству Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) приняли активное участие в работе семинара и конференции, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Главный врач центра, д. м. н., заслуженный врач РФ Татьяна Мельник выступила с двумя докладами: «Резервы снижения показателей младенческой смертности — опыт Московской области» и «Индукция родов как резерв снижения количества кесаревых сечений». Оба доклад были подготовлены, основываясь на опыте работы своего центра.

«Участие в этом мероприятии для нас является значимым событием. Репутация сочинского форума заслужена именно благодаря насыщенной научной программе, которая затрагивает самые актуальные вопросы родовспоможения и неонатологии. Поэтому специалисты со всей России, в том числе и нашего центра приезжают сюда делиться и обмениваться опытом. Что особенно приятно, в рамках форума в этом году лауреатом премии «Репродуктивное завтра России-2024 в спецноминации за выдающиеся заслуги в восстановлении и укреплении здоровья детей стал заведующийотделения хирургии новорожденных нашего центра, врач детский-хирург Михаил Рехвиашвили», — рассказала Мельник.

Также с докладом на тему: «Функциональные расстройства органов пищеварения у детей. Возрастные аспекты» выступил на форуме заместитель главного врача по детству, д. м. н. Антон Жильцов. Он принял участие в секционном заседании «Микробиом — ключ к здоровью матери и ребенка», где выступил не только спикером, но и модератором.

Всего мероприятие собрало более 6 тыс. участников. На семинаре работало 477 секций, где выступили 665 спикеров, озвучив 974 доклада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.