Россиянки массово бросились делать маммопластику

За последние 5 лет количество операций на грудь увеличилось в среднем на 35%. Среди наиболее востребованных услуг выделяются увеличение груди с помощью имплантов и мастопексия — операция, направленная на подтяжку и устранение птоза (провисания тканей).

По словам члена Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрия Пахилина, в одной московской клинике ежегодно проводится около 1 тыс. маммопластик.

По мнению пластических хирургов, искривление позвоночника является одной из основных проблем современности, которая приводит к проблемам с грудью. Постоянный наклон тела вызывает деформацию тканей и приводит к их провисанию. Сутулость вызывает перенапряжение мышц спины и ослабление грудных мышц, а также нарушает циркуляцию лимфы и крови.

При этом эксперты отмечают, что проблемы со спиной возникают не только у рожавших женщин, но и у молодых девушек. Представительницы прекрасного пола в возрасте от 22 до 29 лет чаще всего сталкиваются с болями в спине из-за интенсивного офисного формата работы.