Россиянкам рассказали, как изменилась сфера пластических операций к 2025 году

Эстетическая медицина продолжает эволюционировать, предлагая все более доступные и результативные решения для пациентов. Пластический хирург Александр Катков поделился прогнозами о тенденциях 2025 года, сообщает «Вечерняя Москва».

Обращая внимание на важность эстетического вкуса, он отметил, что пациенты будут стремиться к естественным изменениям без резких вмешательств. В эпоху, когда неестественные черты, такие как чрезмерные объемы губ или форма подбородка, теряют популярность, эстетическая медицина акцентирует внимание на сохранении индивидуальности и грамотном уходе за собой.

Современные методики становятся все более щадящими, что позволяет пациентам минимизировать неприятные ощущения и быстро вернуться к привычной жизни после процедур. Например, новые технологии, такие как спейслифтинг, предлагают естественные результаты с минимальным вмешательством, а бескровные ринопластические методы значительно снижают риски и дискомфорт.

Эндоскопическая техника позволяет хирургу видеть анатомические структуры через мини-разрезы, что обеспечивает высокую точность вмешательства без значительной травматизации тканей. Это не только ускоряет процесс восстановления, но и способствует улучшению визуальных результатов, включая области лба и висков.

Хирург рекомендовал начинать с менее инвазивных омолаживающих процедур, создавая индивидуальные планы лечения, которые учитывают особенности пациента. Эта тактика помогает добиться естественного омолаживающего эффекта и устранить признаки усталости.

Более того, глубокая пластика шеи, которая становится все более популярной, предлагает исключительные результаты в решении проблем с дряблостью и вторым подбородком, значительно омолаживая внешний вид.

Наконец, комбинированные процедуры под общим наркозом становятся логичным выбором для экономии времени и ресурсов, позволяя решать множество задач за один сеанс.