Россиянкам рассказали, как избавиться от боли во время менструации без таблеток

Врач акушер-гинеколог, специалист Общественного здравоохранения и здоровья медицинского факультета университета «Синергия», эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева рассказала, что при сильных менструальных болях рекомендуется оставаться дома и лежать в позе эмбриона.

В ряде случаев простые действия могут облегчить состояние, обеспечивая свободный отток менструальной крови из полости матки во влагалище, откуда она уже попадает на тампон или прокладку. Например, можно принять позу эмбриона, свернувшись клубочком, согнув ноги и прижав колени к животу.

Если же прием медикаментов ограничен, могут помочь ректальные свечи, уточнила специалист. Они доступны в аптеках без рецепта. Врач также рекомендовала обратить внимание на свечи с ибупрофеном, обеспечивающие обезболивающий эффект, минуя желудок.

«Вот эти рассказы о том, что можно заварить семена льна или какие-то травы, что они помогут… В таком случае травы нужно пить литрами для того, чтобы хоть что-то подействовало. Вообще под рукой всегда должны быть спазмолитические препараты, все остальное — только по рекомендации врача», — добавила Ерофеева в эфире радио Sputnik.

Болевые ощущения могут сигнализировать о воспалительных процессах, требующих приема лекарств. Гинеколог настоятельно рекомендовала избегать самолечения и консультироваться с врачом, который знаком с историей болезни девушки и ее образом жизни.

