Россиянкам раскрыли неизвестный, но пугающий симптом рака груди

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Врач Близнюк: ярко выраженные вены могут сигнализировать о раке груди

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, акушер-гинеколог Елена Близнюк рассказала о редком симптоме рака молочных желез. По ее словам, ярко выраженные вены на груди или в области ключицы могут сигнализировать о наличии злокачественной опухоли, сообщает NEWS.ru .

Врач рассказала, что данный симптом встречается крайне редко. Также важно обратить внимание на возникновение болезненных ощущений в районе груди.

Кроме того, по словам Близнюк, на наличие или развитие злокачественной опухоли могут указывать изменения формы или размера одной из молочных желез, не связанные с менструальным циклом.

Ранее врач Наталия Потапова назвала бессмысленные анализы, которые часто назначают гинекологи в частных клиниках.