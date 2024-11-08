Россиянкам ответили, чем опасен тренд на «лотосовые роды»

В последнее время в интернет-СМИ наблюдается рост интереса к так называемым «лотосовым родам», при которых пуповину младенца не перерезают. Вместо этого, ее оставляют до момента, когда она пересохнет сама, что может занять от нескольких часов до 10 дней. Адвокат, правозащитник Константин Ерохин и акушер-­гинеколог Инна Рижинашвили поделились мнениями о новом тренде, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Такая практика представляет серьезную опасность для здоровья как матери, так и ребенка, отметила гинеколог. При длительном нахождении ребенка с пуповиной, плацента может стать источником инфекции, так как разлагающиеся ткани могут приводить к сепсису — опасному состоянию для новорожденного. Акушер подчеркнула, что риски данной практики превалируют над потенциальными преимуществами.

Адвокат Ерохин также предупредил, что в случае осложнений или летального исхода, родители могут понести уголовную ответственность за неосторожное причинение смерти. Медицинские работники, допустившие ошибки в процессе родов, могут стать объектом уголовного преследования по схожим статьям.

Поэтому безопасность рожениц и новорожденных должна оставаться в числе главных приоритетов при выборе метода родов.

«Кроме того, в Уголовном кодексе есть также статья об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ), и халатности (ст. 293 УК РФ)», — добавил эксперт.