Россияне стали чаще покупать витамины в виде биологически активных добавок

Продажи витаминов в виде БАДов выросли в России на 7,3% за год

Россияне стали чаще приобретать витамины в виде биологически активных добавок (БАД) вместо зарегистрированных лекарственных препаратов. Продажи таких товаров увеличились на 7,3% за год, сообщает РБК со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак».

На конец июня доля продажи витаминов среди БАДов составила 29,3%. В 2024 году она была на уровне 22%. Сейчас витамины являются самым продаваемым продуктом среди БАДов.

Популярность такого товара только растет. Несмотря на увеличение спроса, цена на витамины в виде БАДов только уменьшается. За год она снизилась на 14,9%. За последние 3 месяца цена упала на 5,6%.

Год назад лидером по продажам среди БАД была продукция растительного и животного происхождения. Это продукты на основе трав, грибов, морепродуктов и т. д. Однако их доля продажи упала с 26,6% до 19,2%, цена при этом выросла на 23,7%.

По мнению экспертов, витамины в виде БАДов начали покупать больше, потому что они доступнее, чем зарегистрированные лекарственные средства. Их можно приобрести в том числе на маркетплейсах.

Ранее в Москве задержали 14 мошенников, которые продавали БАДы под видом лекарств. Они представлялись врачами и ставили жертвам фейковые диагнозы.