Россияне рассказали, что летом планируют заняться спортом

Исследование «Работы.ру» и «Одноклассников» показало, что больше половины россиян ждут лета ради активного отдыха. Участниками опроса стали свыше 3,5 тыс. человек, рассказали в пресс-службе соцсети.

Специалисты выяснили, что четверть жителей РФ предпочитают кататься на велосипедах, а некоторые увлекаются бегом, бадминтоном, баскетболом, футболом и другими видами спорта.

Большинство респондентов ответили, что в теплое время года собираются уделять больше внимания прогулкам на свежем воздухе, садоводству и рыбалке.

Зачастую опрошенные занимаются любимым хобби в одиночестве, часть зовет родственников и друзей, чтобы провести свободное время вместе. Многим сограждане признались, что им также нравится играть с партнером в настольные игры и смотреть спортивные матчи.