Россияне потратили на борьбу с низким ферритином 16 млрд рублей за год

Россияне массово жалуются на хроническую усталость, сонливость и отсутствие сил. За год они потратили 16 млрд рублей на борьбу с низким ферритином, сообщает Mash .

В 2025 году количество людей с низким ферритином увеличилось в 2 раза по сравнению с 2024 годом. Особенно проблема стала заметна осенью. Россияне начали активно покупать добавки и лекарства, чтобы повысить железо.

Продажи препаратов выросли на 54%. Только в Москве купили 644 тыс. упаковок. По всей стране лекарств и БАДов приобрели на 16,4 млрд рублей.

С анемией россияне часто сталкиваются зимой и осенью. Железом богаты говядина, чечевица, устрицы, гречка, шпинат. Врачи советуют пересмотреть свой рацион, а не покупать лекарства.

Ранее врач, эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина объяснила, что снижение работоспособности нередко связано не только с усталостью или стрессом: организму может не хватать кислорода, витаминов — особенно группы B — и других веществ, необходимых для нормальной работы центральной нервной системы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.