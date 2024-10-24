Россиянам рассказали, почему небезопасно самостоятельно заниматься голоданием

Лечебное голодание и диеты для очищения организма стали популярны в интернете, обещая снижение веса и улучшение самочувствия. Врач-гастроэнтеролог София Кардашова из «Андреевских больниц — Неболит» объяснила, в каких случаях голодание может быть полезным, а в каких — вредным, сообщает «Вечерняя Москва».

Однако, по словам гастроэнтеролога, существует три вида голодания: полное, абсолютное и частичное, из которых только полное и абсолютное могут иметь лечебное значение и должны проводиться под наблюдением врача.

Во время голодания организм использует внутренние резервы, сначала расходуя углеводы, затем жиры, что может привести к ацидозу и серьезным последствиям для здоровья, если голодание продолжается без контроля.

Миф об «очищении организма» с помощью голодания не имеет научного обоснования, так как организм сам выводит ненужные вещества через почки, печень и кожу, рассказала врач.

Лечебное голодание применяется только в ограниченных случаях и под контролем врачей, например, при обострении панкреатита, и не должно превышать трех дней.

Самостоятельное и длительное голодание может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая нарушения обмена веществ, ослабление иммунитета и психологические расстройства.

«В повседневной жизни для поддержания здоровья и снижения веса существуют множество безопасных и эффективных способов, таких как правильное питание, физическая активность и контроль за своим эмоциональным состоянием», — заключила Кардашова.