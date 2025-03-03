Россиянам рассказали о самом действенном способе борьбы с аллергией

Врач Радаева: до начала обострения аллергии важно обратиться к врачу

Весной у многих начинаются обострения аллергии, особенно на пыльцу растений. Доктор медицинских наук по специальности «клиническая иммунология, аллергология», лектор Российского общества «Знание» Ольга Радаева рассказала, как защитить организм заранее до наступления первых признаков аллергии, сообщает «ФедералПресс» .

Прежде всего, необходимо точно определить аллерген. Часто пациенты ошибочно ставят себе диагноз с реакцией на определенное растение, но при специальном обследовании подтверждения этому выявлено не будет.

«Важно, чтобы специалист аллерголог-иммунолог подтвердил/выявил причинный аллерген», — заявила специалист.

Во-вторых, необходимо проанализировать календарь пыления и сравнить его с периодичностью симптомов. На основе этих данных будет сформирован наиболее эффективный план лечения, например, метод аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), который позволяет воздействовать на причину аллергии. Эксперт отметила, что данный способ отлично справляется с реакциями на пыльцу березы. Доступны подъязычные формы лечения и инъекционный вариант.

Если метод АСИТ не работает с аллергеном, необходимо заранее проконсультироваться с врачом и подобрать способ лечения в период обострения. Например, существуют препараты, создающие защитный барьер на слизистых, и лекарства второго поколения, блокирующие гистамин.

Врач заключила, что самое важное — обратиться заранее к аллергологу-иммунологу с просьбой назначить тактику лечения и приема лекарств в период обострения поллиноза.