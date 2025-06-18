Россиянам рассказали, как правильно хранить йодированную соль

Эндокринолог и диетолог Кристина Пришвина рассказала, как правильно хранить йодированную соль. По ее словам, продукт следует держать в темном, сухом и прохладном месте, не оставляя упаковку открытой надолго. В противном случае йод, содержащийся в соли, может разрушиться под воздействием света, высоких температур и нагревания, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Для профилактики йододефицита рекомендуется употреблять йодированную соль, отметила врач. Йод — важный элемент для синтеза гормонов щитовидной железы, таких как тироксин и трийодтиронин, которые необходимы для метаболизма, когнитивных функций, нормального физического развития, поддержания стабильной температуры тела и работы сердца.

По словам Пришвиной, нехватка йода может спровоцировать развитие узлового зоба, гипотиреоза и даже кретинизма. У детей это может привести к задержке умственного развития. Особенно опасен дефицит йода для беременных, так как он негативно сказывается на формировании нервной трубки плода и снижает выработку гормонов щитовидной железы. Поэтому регулярное употребление йодированной соли крайне важно.

Тем не менее, несмотря на пользу, в ряде случаев применение йодированной соли и препаратов йода нежелательно или запрещено. Главная причина — риск переизбытка йода, который может спровоцировать гипертиреоз, аллергические реакции или обострение аутоиммунных заболеваний щитовидки.

«Учтите, что йод очень чувствителен к условиям хранения: он разрушается при длительном воздействии света и при нагревании. Поэтому для сохранения его свойств необходимо хранить йодированную соль в темном, сухом и прохладном месте. Также избегайте длительного хранения в открытой упаковке», — заключила Пришвина.