Россиянам рассказали, как нельзя размораживать мясо

Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова заявила, что размораживание мяса в горячей воде — это очень опасная практика: теплая или горячая вода температурой выше +4°C создает условия для размножения бактерий, например, Salmonella, сообщает Газета.ru .

«Лучше размораживать мясо в холодильнике при температуре +2…+4°C — медленно и безопасно (например, на нижней полке в контейнере). Или в вакуумной упаковке в холодной воде, меняя воду каждые 30 минут», — сказала эксперт.

По ее словам, вода также способна вымыть белки, минералы и соки, сделает мясо сухим и безвкусным, а резкий перепад температур разрушит волокна, продукт станет жестким.

Абсолютно точно не стоит повторно замораживать мясо после оттаивания в воде: можно получить пищевое отравление, заключила Джабакова.