Россиянам рассказали, как должен выглядеть сбалансированный завтрак

сегодня в 13:08

Диетолог Круглова: омлет с овощами и белками — идеальный завтрак

Врач-диетолог Наталья Круглова поделилась рекомендациями по улучшению питательной ценности омлета. Омлет сам по себе является сытным и полезным блюдом благодаря высокому содержанию белка. Однако, чтобы сделать завтрак более сбалансированным, Круглова посоветовала добавлять различные овощи, что обеспечить разнообразие и дополнительные витамины.

Также, по мнению врача, стоит включить источники сложных углеводов, такие как цельнозерновой хлеб или зерновые гарниры, что поможет сохранить чувство сытости на более длительное время.

Особенно это важно для людей, занимающихся спортом, детей, подростков и пожилых людей, которым требуется больше белка.

В качестве белковых добавок диетолог порекомендовала куриное или индюшачье филе, а также рыбу.

«Такой завтрак будет более насыщен по белку и, соответственно, даст более длительное чувство насыщения», − рассказала Наталья Круглова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, для взрослых нет строгих ограничений по потреблению яиц, и нормой считается одно-два яйца в течение дня, но не ежедневно.