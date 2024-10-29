Россиянам рассказали, как бороться с синдромом «компьютерной шеи»

В наше время многие люди проводят значительное количество времени за компьютерами и смартфонами, что часто приводит к появлению синдрома «компьютерной шеи». Это обусловлено тем, что мышцы шеи становятся напряженными и затекают. Врач-невролог Марина Аникина, руководитель «Клиники доктора Аникиной», объяснила, какие упражнения могут помочь.

По словам врача, при увеличении угла наклона головы увеличивается и нагрузка на шею, что приводит к тому, что мышцы не могут нормально расслабляться. Из-за этого шея затекает, что мешает нормальному кровоснабжению, и она становится жесткой и подверженной болевым синдромам. При неосторожных движениях может произойти натяжение или даже микроразрывы мышц.

Для снятия напряжения в шее, Аникина порекомендовала простые упражнения, направленные на выпрямление грудного отдела. Подойдут все, которые способствуют хорошей осанке и предотвращают выход шеи вперед.

Одним из таких упражнений является «лодочка», при котором нужно лечь на живот и одновременно поднять голову, руки и ноги, удерживая это положение на протяжении 30 секунд. Она также предложила делать гиперэкстензию — это упражнение способствует укреплению мышц позвоночника, так как оно включает движения в пояснице с зафиксированными ногами.

«Что мы не делаем — не качаем пресс. Это не эффективное упражнение, особенно для мышц шеи, особенно для женщин, которые не хотят, чтобы у них были проблемы еще и косметологические, потому что на шее передняя сторона крепится на края нижней челюсти главной мышцей молодости − платизмой», — предупредила невролог в интервью радио Sputnik.