Россиянам рассказали, что излишний оптимизм может оказаться депрессией
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27 февраля отмечают Всемирный день оптимизма. Психолог Александр Кичаев рассказал, что излишний оптимизм может оказаться симптомом психологических проблем, сообщает Life.ru.
Как отметил психолог, такое поведение может являться атипичной депрессией. Ее можно назвать «двойником» обычной депрессии, однако многим специалистам тяжело ее выявить из-за редкости и необычности.
«Представьте себе, что у вас есть друг, который всегда рад, когда ему говорят что-то хорошее. Он начинает прыгать от счастья и даже может заплакать от умиления», — рассказал Кичаев.
Такая реакция необязательно означает хорошее настроение в действительности. Проявления атипичной депрессии выглядят также. Человек позитивно реагирует на жизненные обстоятельства, но в более меланхоличной форме.
Такая депрессия может проявляться в резких изменениях настроения, переедании, повышенной сонливости и ощущении тяжести в конечностях. В таком состоянии любая критика может вывести из себя.
Специалисты отметили схожесть состояния с хронической усталостью, неврозом и даже просто плохим настроением. Часто пациенты сами не могут понять своего поведения и стыдятся симптомов.
Для борьбы с атипичной депрессией, отметил психолог, важен индивидуальный подход и только врач может подобрать правильное лечение. Среди способов восстановления отмечают физическую активность, медитации, когнитивно-поведенческие терапии.