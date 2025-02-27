Россиянам рассказали, что излишний оптимизм может оказаться депрессией

27 февраля отмечают Всемирный день оптимизма. Психолог Александр Кичаев рассказал, что излишний оптимизм может оказаться симптомом психологических проблем, сообщает Life.ru .

Как отметил психолог, такое поведение может являться атипичной депрессией. Ее можно назвать «двойником» обычной депрессии, однако многим специалистам тяжело ее выявить из-за редкости и необычности.

«Представьте себе, что у вас есть друг, который всегда рад, когда ему говорят что-то хорошее. Он начинает прыгать от счастья и даже может заплакать от умиления», — рассказал Кичаев.

Такая реакция необязательно означает хорошее настроение в действительности. Проявления атипичной депрессии выглядят также. Человек позитивно реагирует на жизненные обстоятельства, но в более меланхоличной форме.

Такая депрессия может проявляться в резких изменениях настроения, переедании, повышенной сонливости и ощущении тяжести в конечностях. В таком состоянии любая критика может вывести из себя.

Специалисты отметили схожесть состояния с хронической усталостью, неврозом и даже просто плохим настроением. Часто пациенты сами не могут понять своего поведения и стыдятся симптомов.

Для борьбы с атипичной депрессией, отметил психолог, важен индивидуальный подход и только врач может подобрать правильное лечение. Среди способов восстановления отмечают физическую активность, медитации, когнитивно-поведенческие терапии.