Россиянам рассказали, что делать, если судорога свела конечности в воде

Судороги в конечностях могут появиться не только во время занятий спортом, но и во время плавания. Общественная Служба Новостей рассказала, как нужно себя вести и что делать, чтобы спазм мышц как можно скорее прошел.

Чаще всего судорога — это реакция организма на переутомление или на нарушение нервных импульсов. Но если судорога проявилась в воде, человек может оказаться в опасной для жизни ситуации. В таких ситуациях действовать нужно быстро, если самостоятельно не получается восстановить функции конечностей, следует привлекать внимание окружающих и просить помощи, чтобы вас достали из воды.

Резкий спазм в мышцах может случиться из-за разницы температур воздуха и воды, поэтому перед тем, как зайти глубоко в воду, эксперты рекомендуют россиянам сначала привыкнуть к ее температуре.

Если все-таки в воде случились судороги, нужно срочно изменить положение тела. Если свело руку, нужно быстро и с усилием сначала сжать кулак, затем отбросить конечность в сторону и разжать кулак. Эту процедуру нужно повторить несколько раз, тогда мышцы вернутся в нормальное состояние.

Если судорога проявилась в икре, то нужно обхватить ногу рукой с наружной стороны рядом с лодыжкой, согнуть ногу в колене и потянуть рукой назад к спине.

Также для приведения сведенных судорогой конечностей в нормальное состояние можно использовать острый предмет, например, булавку, которую на всякий случай нужно приколоть к купальнику. Это не самый гигиеничный способ, но достаточно эффективный. Сведенную судорогой руку или ногу нужно несколько раз уколоть, чтобы она восстановилась и начала нормально функционировать.