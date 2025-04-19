Россиянам раскрыли состав идеального завтрака

«Когда мы утром едим каши и углеводы, происходит выброс инсулина в кровь, углеводы расщепляются, сахар в крови быстро падает. В результате через час мы уже снова хотим есть», — объясняет эксперт.

Она подчеркнула, что белки на завтрак позволят избежать выброса инсулина в кровь и наступления быстрого голода. Идеальным вариантом для первого приема пищи станут яйцо или творог.

По словам специалиста, днем человек может есть и белки, и углеводы, и жиры. Идеальное соотношение обеда: половина — свежие овощи и зелень, четверть — белок, четверть — медленные углеводы. Днем углеводы расщепляются, вечером — откладываются в виде жира, поэтому вечером следует избегать каш и легких фруктов.

Никитинская добавила, что фрукты лучше есть в первой половине дня, а лучший ужин — белок и обработанные овощи. Если же чувство голода одолело перед сном, то лучшим вариантом станет белковый коктейль. При этом речь идет не про известные протеиновые коктейли, а про казеиновый, который также можно использовать в качестве легкого перекуса днем.