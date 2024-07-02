Россиянам раскрыли, как не подхватить стафилококк от своего смартфона

Главный редактор «Стационар пресс» Алексей Никонов на своей странице в соцсети посоветовал протирать спиртовой салфеткой смартфоны, наушники, ноутбук и очки. На этих поверхностях может скапливаться золотистый стафилококк, пишет ИА «Время Н» .

По словам эксперта, такая микрофлора представляет особенную опасность для травмированной кожи и слизистых оболочек. В группе риска также находятся люди, страдающие иммунодефицитами и прошедшие долгий курс лечения антибиотиками.

Мобильные телефоны и клавиатуры ноутбуков примерно на 30-35% заражены патогенными микроорганизмами — в основном это золотистый стафилококк. На наушниках стафилококк встречается чуть реже, говорится в статье.