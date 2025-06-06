Россиянам ответили, сколько можно находиться в воде без вреда для кожи

«Длительное пребывание в воде сопровождается рядом рисков для организма. Наиболее серьезный из них — гипотермия, или переохлаждение. Это состояние может не только ослабить иммунитет, но и при тяжелых формах представлять угрозу для жизни. Поэтому, если вы чувствуете озноб или дрожь, важно как можно скорее выйти на берег и согреться», — отметила эксперт.

Вторым значимым риском является мацерация кожи. За время длительного нахождения в воде кожа теряет свою целостность, становится более проницаемой и уязвимой к проникновению бактерий, вирусов, грибков и других микроорганизмов, что может привести к воспалительным процессам и кожным заболеваниям, требующими длительного лечения и комплексных подходов.

Более того, переувлажненная кожа гораздо легче травмируется, проще получить ссадины, раздражения и воспаления, особенно в зонах сгибов или при наличии чувствительной кожи. Вода, попавшая в ухо, может вызвать отит, нарушения слуха и головные боли.

При этом соленая вода является полезной для кожи, она способствует заживлению экзем и улучшает состояние при хронических дерматологических заболеваниях, например, псориаз. Важно помнить о том, что каждый человек имеет индивидуальный порог пребывания в воде, зависящий от общего состояния здоровья, температуры воды, наличия кожных заболеваний и чувствительности кожи. При первых признаках дискомфорта при длительном нахождении в воде стоит прислушаться к ощущениям и выйти на сушу.