Россиянам ответили, сколько чашек чая можно выпить в день

Россиянам рассказали, что умеренное потребление чая, 3-4 чашки в день, обычно считается безопасным и полезным для здоровья, сообщает «Крымская газета» со ссылкой на гастроэнтеролога, сотрудника Института биологии и патологии человека РНИМУ им. Н. И. Пирогова Екатерину Титову.

Из-за наличия кофеина чай рекомендуется употреблять в первой половине дня, чтобы избежать проблем со сном. В зеленом чае концентрация кофеина ниже, чем в черном, что позволяет спокойно наслаждаться им и в вечернее время. Благодаря антиоксидантам и ферментам, чай может оказывать положительное влияние на пищеварение. Особенно не рекомендуется пить черный чай непосредственно перед сном.

Черный или зеленый чай

Оба вида чая, черный и зеленый, обладают полезными свойствами благодаря антиоксидантам, в частности полифенолам (особенно катехинам), хотя их состав и концентрация немного различаются.

Зеленый чай славится высокой концентрацией эпигаллокатехин-3-галлата (EGCG), мощного антиоксиданта, известного своими противовоспалительными, потенциальными противораковыми и кардиопротекторными свойствами. По словам гастроэнтеролога, сотрудника Института биологии и патологии человека РНИМУ им. Н. И. Пирогова Екатерины Титовой, зеленый чай также может способствовать снижению уровня холестерина и улучшению когнитивных функций. Этот чай, богатый полифенолами, содержит почти в десять раз больше витамина С, чем черный. Также в нем присутствуют витамины В1 и В2.

В отличие от черного, зеленый чай обладает релаксирующим эффектом и помогает снизить уровень стресса. Одна чашка зеленого чая (около 200-250 мл) может содержать от 30 до 60 мг кофеина, что является меньшим количеством по сравнению с черным чаем и кофе.

Черный чай, в свою очередь, содержит теафлавины и теарубигины, образующиеся в процессе ферментации. Эти вещества также обладают антиоксидантными свойствами и могут положительно влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы, а также улучшать состояние микрофлоры кишечника.

В среднем чашка кофе (около 240 мл) содержит от 80 до 180 мг кофеина, тогда как чашка черного чая (около 200 мл) — от 40 до 70 мг.

Польза и вред добавления сахара в чай

Вопрос употребления чая с добавлением сахара сугубо индивидуален и зависит от рациона питания и общего состояния здоровья человека. Чрезмерное потребление сахара безусловно вредно для организма и связано с повышенным риском развития ожирения, диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем. Добавление сахара в чай увеличивает калорийность напитка и способствует повышенному потреблению сахара в течение дня. Гастроэнтеролог порекомендовала не превышать суточную норму потребления сахара, которая составляет не более 25 граммов, или 5-6 чайных ложек. Это касается как добавленного сахара, так и содержащегося в продуктах естественным образом.

По словам специалиста, небольшое количество сахара в чае может улучшить его вкусовые качества, что, в свою очередь, будет стимулировать потребление большего количества жидкости в течение дня. Это особенно важно для поддержания гидратации организма. Помимо этого, незначительное количество сахара может обеспечить быстрый прилив энергии, что может быть полезно в определенных ситуациях, например, при тяжелой умственной или физической работе, которая потенциально может привести к гипогликемии.

Умеренное употребление чая с сахаром допустимо при пониженном уровне сахара в крови (небольшое количество сахара может быстро повысить уровень глюкозы), после интенсивных физических нагрузок (для восстановления запасов гликогена в мышцах) и если человеку просто нравится вкус подслащенного чая.