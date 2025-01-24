Россиянам ответили, почему посещение секс-отелей небезопасно для здоровья

Возрастающий интерес россиян к аренде секс-отелей на День всех влюбленных вызывает беспокойство из-за возможного риска распространения инфекций, передающихся половым путем. Сексолог Александра Миллер выразила опасения по этому поводу, заявив, что такие заведения не могут обеспечить необходимый уровень гигиены, сообщает Инфо24 .

Отмечается, что в Москве наблюдается высокий спрос на секс-отели. Практически все номера, предлагающие возбуждающие атрибуты, уже забронированы за несколько недель до 14 февраля. Ночные визиты в такие гостиницы обходятся в сумму от 10 до 13 тысяч рублей, что не останавливает желающих попробовать нестандартные развлечения.

Миллер подчеркнула важность соблюдения гигиенических норм, особенно в отношении секс-игрушек, которые могут представлять опасность для здоровья.

«Даже когда пара имеет свои персональные игрушки, их тоже нужно обрабатывать. А представляете, в каком состоянии находятся секс-игрушки в общем доступе?» — предупредила сексолог.

Она уверена, что подобные развлечения сопряжены с высоким риском заражения и, хотя это выбор каждого, она сама против такого досуга.